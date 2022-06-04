رغم تعرضه لـ"ظلم الحكام".. منتخب العراق للمواي تاي يحصد 5 اوسمة عالمية

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي للمواي تاي، يوم السبت، خمس ميداليات ملونة في ختام بطولة العالم 2022 التي جرت في أبو ظبي، فيما أعرب الاتحاد العراقي للعبة عن استيائه من "الظلم التحكيمي".

وحصل اللاعب المصطفى وسام، على فضية العالم بوزن 48 كغم، كما حصل اللاعب مصطفى التكريتي على برونزية العالم بوزن 81 كغم.

وفاز اللاعب علي الكناني ببرونزية العالم بوزن 54 كغم، وظفر اللاعب ايوب حسين برونزية العالم بوزن 57 كغم، كذلك حاز اللاعب مقداد كاظم على برونزية العالم بوزن 45 كغم.

بدوره، اكد رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "منتخب العراق ولاعبينا تعرضوا لظلم تحكيمي حرمنا من إضافة وسامين ذهبيين للاعبين علي الكناني ومصطفى التكريتي".

واضاف ان "البطولة اختتمت اليوم وستكون مغادرة منتخبنا غدا متوجهين للعاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "البطولة كانت قوية وشاركت فيها 85 دولة".