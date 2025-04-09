منتخب العراق للملاكمة يدخل معسكره التدريبي في أربيل

شفق نيوز/ دخل منتخب العراق للملاكمة لفئة المتقدمين، معسكره التدريبي الداخلي في مدينة أربيل، وذلك ضمن تحضيراته الجادة للمشاركة في بطولة آسيا، المقررة إقامتها في إيران خلال الفترة من 26 الشهر الجاري ولغاية الثالث من الشهر المقبل.

كما يستعد منتخبا الناشئين والأشبال، للمشاركة في بطولة "الفجر الدولية" التي تستضيفها إيران أيضاً، من 17 من الشهر الجاري حتى الأول من الشهر التالي.

ويُعد معسكر أربيل محطة للوقوف على جاهزية الملاكمين، وتصحيح الأخطاء، وتعزيز روح المنافسة والتحدي بين الملاكمين.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الفترة لضمان ظهور الملاكمين العراقيين بمختلف الفئات وبأفضل صورة خلال النزالات المقبلة، لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وكان اتحاد الملاكمة قد اشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، برئاسة عقيل مفتن وأعضاء المكتب التنفيذي بعد المعاناة المالية وحجبها منذ ثمانية اشهر.