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منتخب العراق للمصارعة يشارك في بطولتين دوليتين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-19T12:39:00+0000
منتخب العراق للمصارعة يشارك في بطولتين دوليتين

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الاربعاء، عن موعد اختبارات المنتخب للناشئين والشباب والتي سيتم على ضوئها اختيار تشكيلة المنتخب المؤهلة لتمثيل العراق في نزالات بطولة آسيا للناشئين التي ستقام في كازاخستان في الرابع من تموز القادم وكذلك المشاركة في بطولة آسيا للشباب في تايلند في التاسع من تموز .

وقال مهدي حسن نائب رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز، إن "الاختبارات ستقام في قاعة الاتحاد العراقي للمصارعة في ملعب الشعب الدولي ببغداد في الحادي عشر من الشهر الجاري".

واضاف اسماعيل أن "عملية الوزن ستكون في الساعة الحادية عشرة قبل يوم من المنافسات فيما ستكون الساعة الواحدة من ظهر اليوم نفسه موعدا لإجراء النزالات والسماح بزيادة كغم واحد فقط".

والزم حسن المشاركين بـ"ضرورة جلب الجوازات اثناء الوزن وبدونه لايسمح بدخول المنافسات نهائياً ، مشددا على "ضرورة ان لاتكون صلاحية الجواز اقل من سنة".

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