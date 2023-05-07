منتخب العراق للمصارعة يتوجه إلى إيران للمشاركة ببطولة دولية

شفق نيوز/ يغادر المنتخب العراقي للمصارعة الرومانية للمتقدمين، يوم الأحد، متوجها إلى إيران للمشاركة في بطولة "تختي" الدولية.

وقال رئيس اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم، لوكالة لشفق نيوز، ان "المنتخب العراقي سيشارك بأقوى بطولة دولية تقام سنويا في إيران بفعالية المصارعة الرومانية".

واضاف ان "الوفد المتوجه إلى إيران يرأسه زهير شوكت فضلا عن الكادر التدريبي المؤلف من المدربين نظير محمد علي، وعلي نجاح، وسيف علي قاسم، الى جانب عشرة مصارعين".

واوضح ان "المشاركة العراقية في البطولة التي تُعد تقليدا سنويا في إيران تأتي ضمن مرحلة الإعداد لمنتخبنا والمنتخبات العربية المشاركة تحضيراً للمشاركة في نزالات الدورة الرياضية العربية التي تقام في الجزائر بشهر تموز المقبل والتي نسعى من خلالها لتحقيق نتائج مميزة بالرغم من قوة الدول المشاركة من مختلف انحاء العالم في البطولة".

وكان العراق حصل على وسامين نحاسيين في بطولة آسيا التي جرت في البحرين العام الماضي عن طريق المصارع حسن عايد الذي حاز الوسام البرونزي بوزن 74 كغم بالمصارعة الحرة، ومصطفى صلاح الذي حصل على الوسام البرونزي بالمصارعة الحرة بوزن 86 كغم.