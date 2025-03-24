منتخب العراق للمصارعة يتجه الى الاردن للمشاركة في بطولة اسيا

‏شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للمصارعة، اليوم الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في بطولة آسيا للعبة.

‏وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد توجه إلى عمان للمشاركة في بطولة آسيا للمصارعة التي تنطلق يوم غد الثلاثاء بمشاركة آسيوية واسعة".

‏وأضاف أن "المنتخب العراقي للمصارعة سيشارك بعشرة مصارعين بأوزان مختلفة"، مبينا ان "الاتحاد كلف كادراً تدريبياً عراقياً لقيادة المنتخب والمؤلف من المدربين نظير محمد علي للمصارعة الرومانية، وأركان سمير مدرباً للحرة خلال المنافسات الآسيوية المقبلة".

‏وبين أن "المنتخب دخل بمعسكر تدريبي في بغداد واستعد بشكل جيد قبل التوجه إلى العاصمة الأردنية عمان"، مبدياً تفاؤله بمصارعي المنتخب العراقي خلال مشاركتهم الآسيوية المقبلة، سيما وان المنتخب يضم عدد من خيرة المصارعين العراقيين الذين تم اختيارهم في ضوء النتائج التي حققوها في منافسات المحلية.