منتخب العراق للمبارزة يحصل على ثلاثة أوسمة ملونة ببطولة العرب

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق بالمبارزة، ثلاثة أوسمة ملونة في منافسات البطولة العربية للفئات العمرية التي أقيمت فعالياتها في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العربية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة، زياد حسن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق حصد وساما فضيا في منافسات الفرقي بفعالية سلاح السيف العربي، كما أحرز وسامين نحاسيين، الأول عن طريق الواعد علي أحمد سوادي، والثاني في منافسات الفرقي بفعالية سلاح الشيش".

وأضاف حسن، أن "منتخب العراق باللعبة قدّم مستويات رائعة قادته بجدارة للفوز بالوسام الفضي، حيث أزاح أغلب المنتخبات المنافسة عن طريقه نحو اللقاء النهائي الذي خسره أمام المنتخب السعودي"، مشيراً إلى أن "منتخب سلاح الشيش قدّم هو الآخر أداءً ملفتاً توجه بالحصول على الوسام النحاسي، ليؤكد قدرة المبارزة العراقية على المنافسة بقوة في البطولات العربية" .

وتابع أن "اللاعب الواعد علي أحمد سوادي، تألق في منافسات الفردي، ونجح بالفوز بالوسام النحاسي في فعالية سلاح الشيش، بعد أن قدّم مستويات مميزة في دور المجموعات، حيث تفوق على ثلاثة لاعبين سعوديين، ولاعب مصري، وآخر عماني، وفي الأدوار الإقصائية تجاوز سوادي منافسه البحريني، لكنه خسر بفارق نقطة واحدة في الدور نصف النهائي أمام لاعب عماني ليكتفي بالمركز الثالث والوسام النحاسي".