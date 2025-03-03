منتخب العراق للكرة الشاطئية يخوض كأس آسيا في تايلاند بقيادة إيرانية

شفق نيوز/ يشارك المنتخب العراقي لكرة القدم الشاطئية في نهائيات كأس آسيا للعبة بنسختها الحادية عشرة، التي ستُقام في تايلاند خلال شهر آذار الحالي، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وعيّن الاتحاد العراقي لكرة القدم، كادراً تدريبياً إيرانياً لقيادة المنتخب في البطولة، حيث يتكون من المدرب الإيراني عباس رضا هاشمبور، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى سيد بيمان حسيني.

وأُجريت القرعة الخاصة بالبطولة وأسفرت عن وقوع المنتخب العراقي في المستوى الرابع إلى جانب منتخبات إندونيسيا، والهند، وفيتنام.

وتستضيف تايلاند النسخة الحادية عشرة من هذه البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستُقام المنافسات على شاطئ جومتين في مدينة باتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 آذار الحالي.

وفي سياق آخر، تنطلق منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري العراق لكرة القدم الشاطئية، حيث ستُقام مباراتان في هذا الدور، وفي المباراة الأولى يلتقي فريق قزانية مع فريق المصافي، بينما ستجمع المباراة الثانية فريق المصافي مع فريق شهربان.

وتُقام المباراتان على ملاعب وزارة الشباب والرياضة لكرة القدم الشاطئية.