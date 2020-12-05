منتخب العراق للقوس والسهم يشارك في بطولة كأس العالم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم السبت، عن المشاركة في بطولة كاس العالم "اون لاين" للرجال والنساء بفعاليتي القوسين المحدب والمركب منتصف الشهر الحالي.

وقال سعد المشهداني رئيس الاتحاد العراقي ، امين سر الاتحاد العربي ، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام بنظام الاون لاين، اي كل منتخب بلد يلعب في بلده ، موضحا ان كل لاعب يأتي وقته يتم تصوير نفسه مباشر "لايف".

وتابع ان "بطولة كاس العالم ستقام لثلاثة ايام 18، 19، 20 من الشهر الحالي".

وبين المشهداني ان "البطولة تقام في نفس الوقت من كل عام لثلاث مراحل الاولى بسويسرا والشهر الذي يليه في فرنسا والشهر الثالث نهائيات تقام في لاس فيكاس بامريكا".

وكشف سعد المشهداني عن تشكيلة المنتخب الذي سيمثل العراق في البطولة ، رند سعد وعلي محي واسحاق ابراهيم وعامر حميد ووليد حميد وعبدالله فيصل وفاطمة سعد ونبراس حميد وزينب عصام وعلي حمد ومحمد جاسم واحمد شاكر.

واوضح ان "ميدان البطولة للعراق سيكون في الغزالية بحضور حكم معتمد من الاتحاد دولي للقوس والسهم".