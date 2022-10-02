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منتخب العراق للقوة البدنية يشارك في بطولة آسيا بدبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-02T07:40:56+0000
منتخب العراق للقوة البدنية يشارك في بطولة آسيا بدبي

شفق نيوز/ تلقى الاتحاد العراقي للقوة البدنية دعوة رسمية، للمشاركة في بطولة آسيا للمتقدمين والشباب والناشئين التي ستقام في دبي خلال للمدة من 2 - 7 من شهر كانون الأول المقبل، بمشاركة واسعة للمنتخبات القارية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي صلاح فتاح لوكالة شفق نيوز، "تلقينا اليوم دعوة رسمية إلى اتحاد القوة البدنية للمشاركة في البطولة القارية التي تشكل محطة مهمة لأبطال اللعبة".

وأشار أن العراق سيشارك في البطولة كونه يمتلك سجلاً حافلاً ورائعاً في المنافسات الآسيوية، إذ حقق العديد من الانجازات".

وبين أن "تمثيل منتخباتنا الوطنية في البطولة القارية تكون بشكل دائم ويكون تمثيلاً مشرفاً بانجازات جيدة تعود للعراق".

ولفت فتاح؛ إلى أن "الجميع يأمل في تحقيق عدد من الميداليات واحتلال مركز متقدم على صعيد الفرق، إلا أن المنافسة ستكون قوية ولاسيما بمشاركة قارية واسعة".

وفاز صلاح فتاح الخميس الماضي بمنصب رئاسة اتحاد القوة البدنية بعد حصده 40 صوتاً من أصل 46 صوتا.

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