منتخب العراق للصالات يواجه تايلند غداً ولا خيار سوى الفوز

شفق نيوز / يخوض منتخب العراق لكرة الصالات، غدا الثلاثاء، مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره التايلندي في صالة خور فكان بمدينة الشارقة الاماراتية في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، وذلك ضمن مباراة الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم.

وذكر المنسق الإعلامي للمنتخب عدي صبار لوكالة شفق نيوز، أن "لا خيار أمام المنتخب يوم غد، سوى الفوز في المباراة الحاسمة التي تعد أخيرة ومفصلية".

وأوضح صبار، أن "المنتخب الوطني يسعى من خلالها إلى محو اثار الخسارة التي تعرض لها في مباراته الأولى بسبعة أهداف مقابل هدفين".

وأضاف، أن "المنتخب أجرى يوم الاثنين، آخر وحدة تدريبية به استمرت لمدة ساعة واحدة، وضع خلاله الملاك التدريبي الأسلوب والتكتيك المناسب لعبور المنتخب التايلندي، وشملت الوحدة التدريبية عمليات الإحماء الاعتيادية وتمارين متنوعة".