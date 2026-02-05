منتخب العراق للصالات يخفق بالتأهل للمباراة الختامية لبطولة آسيا بعد خسارته امام نظيره الايراني

شفق نيوز - بغداد / جاكرتا

أخفق المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الخميس، بالتأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 4 - 2 في مباراته الحاسمة ضمن الدور نصف النهائي من بطولة اسيا لكرة الصالات.

وانتهى الشوط الأول لصالح العراق بنتيجة 2-1.

وانطلقت المباراة عند الساعة الـ 11 صباحاً في قاعة "أرينا" بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويحتل المنتخب العراقي التصنيف الـ 37 عالمياً، بينما يحتل منتخب ايران التصنيف الخامس عالمياً.

وبلغ المنتخب العراقي الدور نصف النهائي لبطولة آسيا بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منتخب تايلاند 4-2 .