منتخب العراق للصالات يحقق الفوز على تايلاند ويضرب موعدا مع نظيره الإيراني

شفق نيوز - جاكرتا

بلغ المنتخب العراقي لكرة الصالات لدور ‫نصف نهائي بطولة آسيا لكرة الصالات بعد فوزه المستحق على منتخب تايلاند بنتيجة 4-2 في لقاء ربع نهائي البطولة.

‏وقال فراس بحر العلوم رئيس الوفد باتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز إن الانتصار تحقق بتضافر الجهود وإصرار اللاعبين على تحقيق الانتصار الكبير.

‏وأوضح أن منتخب تايلاند يعد من "أقوى" الفرق المشاركة في البطولة ولاسيما أنه تصدر مجموعته في منافسات المجموعات، مبينا أن هذا يدل على أنه الجهود لم تذهب سدى، وان لعبة الصالات أصبحت في مقدمة دول آسيا.

وتابع بحر العلوم، القول، إن "منتخبنا سيضرب موعدا مع المنتخب الإيراني في مباراة ‫نصف نهائي كأس آسيا لكرة الصالات".

وجرت المباراة في قاعة "أرينا" بالعاصمة جاكرتا، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة القارية، التي شهدت تأهل ثمانية منتخبات هي: العراق، إيران، تايلاند، اليابان، فيتنام، أوزبكستان، إندونيسيا، وأفغانستان.

وكان المنتخب العراقي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثاني للمجموعة الأولى، خلف منتخب إندونيسيا المتصدر، في مجموعة ضمّت أيضاً منتخبي قرغيزستان وكوريا الجنوبية.