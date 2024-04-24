منتخب العراق للصالات أمام تايلاند في مباراة "حاسمة" للتأهل لكأس

شفق نيوز/ يواجه منتخب العراق الوطني لكرة الصالات نظيره التايلاندي اليوم الأربعاء، بمباراة مصيرية حاسمة قد تؤهله إلى كأس العالم.

وتقام المباراة ، عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، في قاعة هولمارك في تايلاند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة كأس آسيا، المقامة حالياً في العاصمة بانكوك.

وأكد عضو اتحاد الكرة، نائب رئيس وفد منتخب كرة صالات العراق فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب جاهز بشكل كبير لمواجهة منتخب تايلاند اصحاب الارض والجمهور اليوم في مباراة مصيرية حاسمة .

وقال بحر العلوم، ان مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين فلابد أن نحقق الفوز لبلوغ كأس العالم سيما وأن الفرق الأربعة التي تبلغ نصف النهائي هي من تتأهل لكأس العالم بغض النظر عن مباريات تحديد المراكز ، مشددا على ضرورة تحقيق الفوز لضمان تواجدها بكأس العالم المقبلة .

واضاف ان الاتحاد على ثقة عالية باللاعبين وننتظر تحقيقهم الفوز هذا اليوم رغم قوة الفريق التايلندي الذي يحظى بمؤازرة جماهيرية واسعة، مستدركا أن أملنا كبير بلاعبينا وكادرهم التدريبي والذين استعدوا بشكل جيد للمباراة .