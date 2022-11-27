منتخب العراق للشباب يخسر أمام ماستريخت الهولندي ودياً

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للشباب، اليوم الأحد، مباراته الوديّة الثالثة أمام فريق ماستريخت الهولنديّ بهدف مقابل لا شيء، وذلك في ثالث مبارياته ضمن معسكره الإعداديّ لنهائيات كأس آسيا للشباب المقام في مدينة أنطاليا التركيّة.

وانطلقت المباراة في شوطها الأول، لصالح الشبابي العراقي، حيث سدّد لاعبه مهيب خلف كرةً قويةً في الدقيقة الرابعة، ردّ عليها الفريق الهولنديّ بتسديدة أبعدها الحارس حسين حسن في الدقيقة السابعة، تبعها بهجمة خطيرة أخرى أبعدها أيضاً الحارس ببراعة كبيرة، وفي الدقيقة العشرين احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق الهولنديّ نجح الحارس في ردها، ليتابعها اللاعب الهولندي ويتألق الحارس أيضاً في إبعادها مرةً أخرى، ليثبت علو كعبه في هذا الشوط وتميزه اللافت، قابلها المنتخب العراقي بهجمة عكسية من قبل اللاعب حسن علي أبعدها الحارس الهولندي، لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب منتخب العراق الشبابي 9 تغييرات من أجل منح فرص متساوية لجميع اللاعبين، وبدأ الشوط بكرة خطيرة سدّدها اللاعب عباس ماجد، ردتها عارضة الفريق الهولندي، ليقابلها الفريق الهولندي في الدقيقة 61 بتسديدة قوية أبعدها الحارس العراقي الذي كان نجم المباراة الأكبر بلا منازع.

ورغم تحسن أداء المنتخب الشبابي العراقي في هذا الشوط بعد التغييرات التي أجراها الجهاز التدريبيّ، ونسبة الحيازة الأكثر، إلا إن الفريق الهولنديّ تمكن بهجمة عكسية من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74، ليستمر الشبابي العراقي بالضغط على الفريق الهولندي من أجل تعديل النتيجة، لكن تماسك الدفاع الهولندي وتسرع بعض اللاعبين حال دون ذلك، ليعلن الحكم التركي نهاية المباراة بفوز فريق ماسترخات الهولندي على المنتخب الشبابي العراقي بهدف مقابل لا شيء.

وبعد نهاية المباراة، عبّر مدرب المنتخب الشبابي "عماد محمد" عن ارتياحه للمستوى العامّ للمنتخب.

وبيّن محمد: أن مباراة اليوم أمام الفريق الهولندي جاءت أمام فريق متكامل ويلعب كرةً جميلةً، لذا كانت المواجهة مفيدةً جداً لمنتخبنا.

يذكر أن منتخب شباب العراق سبق أن تغلب في مباراته الأولى في معسكر تركيا على الانيا سبور تحت 20 عاماً بستة أهداف مقابل هدف، وفاز في الثانية على منتخب تركيا للشباب بهدف مقابل لا شيء، وخسر في مباراته الثالثة اليوم أمام ماستريخت الهولنديّ.