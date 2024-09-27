منتخب العراق للشباب يتغلب على نظيره الفلبيني بهدفين نظيفين

شفق نيوز/ فاز منتخب شباب العراق على نظيره منتخب الفلبين، اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس آسيا (دون 20 عاماً) التي تستضيفها تايلاند.

وجرت المباراة في ملعب "بوريرام" التايلاندية ضمن تصفيات كأس اسيا للشباب دون 20 عاماً عند الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت بغداد .

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون رد لنظيره منتخب الفلبيني ، سجل هدف شباب العراق اموري فيصل من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ 10.

وفي الشوط الثاني سجل شباب العراق هدفهم الثاني في الدقيقة الـ 62 عن طريق سيداد حاجي .

ويختتم منتخب شباب العراق مبارياته ضمن التصفيات الاسيوية المجموعة H بملاقاة البلد المضيف تايلاند الأحد المقبل الموافق يوم 29 من شهر ايلول الحالي .