منتخب العراق للسيدات يواجه منغوليا في تصفيات كأس آسيا اليوم

شفق نيوز/ يخوض منتخب العراق للسيدات، اليوم الخميس، مواجهة أمام نظيره المنغولي ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، الجارية في مدينة شيانغ ماي التايلاندية.

وتقام المباراة في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وكان منتخب العراق للسيدات قد استهل مشواره في التصفيات، يوم الاثنين الماضي، بالتعادل السلبي أمام منتخب تيمور الشرقية في الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

ومن المقرر أن يرتدي منتخب العراق للسيدات الطقم الأبيض زياً أساسياً، واللون الأخضر زياً احتياطياً، في حين يظهر حارس المرمى بالزي الأصفر.

وتأتي التصفيات الحالية في إطار التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا للسيدات 2026 المقرر إقامتها في أستراليا.