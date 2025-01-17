منتخب العراق للسيدات يفوز على نظيره اللبناني ويكتفي بالمركز الرابع

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي للسيدات على نظيره اللبناني، يوم الجمعة، في الجولة الرابعة لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.

وجرت المباراة في قاعة نونثابوري في العاصمة التايلندية بانكوك، وانتهت لصالح منتخب العراق بنتيجة 2-1، لينهي المنتخب مشاركته في تصفيات كأس آسيا للصالات في المركز الرابع.

ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب كلاً من فلسطين ولبنان والبحرين، بالإضافة إلى البلد المستضيف، تايلاند.

وكان منتخب سيدات العراق قد تعادل مع نظيره الفلسطيني 1-1 في أولى مواجهاته ضمن نفس التصفيات، وخسر أمام البحرين في المواجهة الثانية بنتيجة 5-9، كما خسر أمام تايلند في المواجهة الثالثة بنتيجة 1-7.