منتخب العراق للسيدات يحقق أول فوز في تاريخه بتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق للسيدات، اليوم الخميس، أول فوز في تاريخه، بتغلبه على منتخب منغوليا بنتيجة 5-3، ضمن منافسات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، الجارية في مدينة شيانغ ماي التايلاندية.

وجرت المباراة على ملعب شيانغ ماي عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2026 المقرر إقامتها في أستراليا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بنتيجة 4-2، حيث سجلت اللاعبة نور الجواهري هدفين في الدقيقتين 6 و28، فيما أحرزت تبارك الرحمن مؤيد الهدف الثالث في الدقيقة 18، وأضافت هدى هادي الهدف الرابع في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني، أحرزت نور الجواهري هدفها الثالث والخامس لمنتخب العراق مطلع الشوط.

ويواجه منتخب العراق للسيدات نظيره التايلندي، يوم الأحد المقبل الموافق 29 من حزيران الجاري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب العراقي قد افتتح مشواره في التصفيات، يوم الاثنين الماضي، بالتعادل السلبي أمام منتخب تيمور الشرقية.