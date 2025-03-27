منتخب العراق للسيدات في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أوقعت قرعةُ تصفيات كأس آسيا للسيدات 2026، التي جرت اليوم الخميس، منتخبَ العراق الوطنيّ للسيدات في المَجموعةِ الثانية إلى جانبِ منتخبات تايلاند والهند ومنغوليا وتيمور الشرقية، حيث تستضيف تايلاند التصفياتَ التي تقام بطريقة التجمع.

وأقيمت القرعةُ في مقرِّ الاتحاد الآسيويّ في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، حيث ستقام نهائيات البطولةِ في أستراليا صيف العام المُقبل.

وقسمت المنتخباتُ المشاركة في التصفيات على ست مجموعاتٍ، تضم كلٌّ منها أربعةَ منتخبات، إلى جانب مجموعتين تضم كل منهما خمسة منتخبات، وتقام المبارياتُ خلال دور المجموعات من خلال نظام التجمع.

وسيُكمل الفائزون بصدارةِ المجموعات الثمانية قائمةَ المتأهلين إلى النهائيات المُقرر إقامتها في ثلاث مدن مُضيفة خلال الفترة من 1 إلى 26 آذار/مارس 2026.

وتشهد التصفياتُ عودةَ ثلاثة أبطال سابقين هم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والصين تايبيه، وتايلاند، من أجل المنافسةِ على استعادة اللقب، بينما يسعى 18 منتخباً آخر، هي كل من البحرين وبنغلاديش وبوتان وكمبوديا والعراق وقرغيزستان ولاوس ولبنان والمالديف ومنغوليا وباكستان وفلسطين والسعودية وسريلانكا وطاجيكستان وتيمور الشرقية وتركمانستان والإمارات، إلى الظهورِ لأول مرة في نهائيات 2026.

ووزعت المنتخباتُ المشاركة في التصفياتِ وفقاً للتصنيف الدوليّ المعتمد من قبل FIFA.