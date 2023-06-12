منتخب العراق للسيارات والدراجات النارية يتوجه الى ارمينيا للمشاركة ببطولة دولية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، يوم الاثنين، عن مغادرة وفد المنتخب العراقي الى ارمينيا للمشاركة في بطولة دولية.

وقال أمين سر الاتحاد قتيبة الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك بثمانية متسابقين للدراجات النارية، وأربعة متسابقين للسيارات الرياضية في بطولة أرمينيا الدولية لسباقات السرعة".

وبين ان "الوفد العراقي يتكون من 20 شخصا وسينطلق من الأراضي العراقية إلى ايران ثم جمهورية أرمينيا برا".