منتخب العراق للسلة يلاقي السعودية في بغداد وفلسطين في الاردن بالتصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة السلة جدول مباريات النافذه الاولى للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكرة السلة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز ان "منتخبنا الوطني لكرة السلة سيخوض أولى مواجهاته أمام المنتخب السعودي في قاعة الشعب المغلقة في بغداد في 23 من الشهر الحالي".

واضاف ان "المنتخب العراقي يتجه إلى العاصمة الأردنية عمان لمواجهة المنتخب الفلسطيني يوم 26 من هذا الشهر إذ ستكون ارض الاردن هي الأرض المفترضة لمنتخب فلسطين".

واشار الى ان "الاتحاد يطمح أن يقدم المنتخب العراقي مستوى جيد في البطولة والتأهل إلى النهائيات الآسيوية".

وببّن ان "المنتخب يجري تدريباته في قاعتي سنحاريب ونادي دهوك في محافظة دهوك بقيادة المدرب المحترف ميلان نيسيتش قبل الدخول في المباريات الرسمية".

ويشارك منتخبنا الوطني لكرة السلة في بطولة كاس بيروت الدولية الودية في العاصمة اللبنانية إلى جانب منتخبات ،لبنان - فلسطين - سلطنة عمان - الكويت - سوريا ، للفترة من 17-20 من الشهر الحالي ويدخل في البطولة الودية كمرحلة استعداد لمنتخب العراق للنافذة الاسيوية الاولى.

يذكر ان منتخب العراق دخل معسكراً تدريبياً داخلياً في بغداد قبل التوجه إلى محافظة دهوك للدخول في معسكراً تدريبياً ثاني قبل الدخول في الاستحقاقات الدولية المقبلة.