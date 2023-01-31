منتخب العراق للرماية يشارك ببطولتين دوليتين ويعسكر في بغداد

شفق نيوز/ بدأ منتخب العراق للرماية معسكره الداخلي في ميدان الرماية الأولمبي ببغداد، استعداداً للبطولة العربية التي ستقام في جمهورية مصر العربية ما بين 14 ولغاية 18 من شهر شباط المقبل.

وقال نائب رئيس اتحاد الرماية مندوب السعد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبي المتقدمين والناشئين بفعاليتي المسدس والبندقية الهوائية سيمثلان العراق في البطولة التي نأمل أن تكون مشاركتنا فيها ناجحة وأن نسجل حضوراً مميزاً من خلال إحراز الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، سيما أن مدربة المنتخب الايرانية فائزة ازاد تمكنت من رفع قدرات لاعبينا خلال توليها الاشراف على تدريبات المنتخبات الوطنية، حيث كان هناك تطور واضح بالأرقام التي حققها لاعبونا خلال المعسكر الداخلي من خلال مشاهدات اللجنة الفنية وأعضاء الاتحاد على أداء اللاعبين".

وأضاف، ان "هناك مشاركة اسيوية مهمة أيضاً للمنتخب الوطني ستقام في دولة الكويت في العشرين من شهر شباط وتستمر لغاية الثاني من شهر آذار المقبل"، مبينا ان "ثمانية لاعبين سيمثلون منتخبنا الوطني بفعالية الخرطوش (التراب سكيت)".

واوضح ان "الاتحاد سيعمل خلال المدة المقبلة بشكل جاد على المشاركات الخارجية وإقامة المعسكرات الداخلية ليكون للحضور العراقي في جميع الاستحقاقات الدوليّة والآسيوية والعربية نتائج إيجابية، سيما أن الاتحاد يعمل بشكل جاد وبيد واحدة على تهيئة الأجواء والمناخات السليمة للاعبين والملاكات الفنية".

وأشار نائب رئيس الاتحاد، إلى أن "اللاعبين مهدي هيثم وجعفر احمد يواصلان تحت إشراف المدرب ليث هاشم معسكرهما الخارجي بدولة الكويت وعلى نفقة الاتحاد الاسيوي".

وبين أن "قدرات هذين اللاعبين عالية، لذلك زجهما الاتحاد في المعسكر الآسيوي ورفع قدراتهما ليكون لهما حضور مثمر للرماية العراقية خلال المدة المقبلة".