منتخب العراق للدراجات يشارك في طواف الشارقة الدولي

شفق نيوز- دبي

يشارك منتخب العراق للدراجات في منافسات طواف الشارقة الدولي لفئة المتقدمين، الذي من المقرر أن يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة ما بين الثالث والعشرين والتاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد العراقي المشارك سيكون برئاسة فيصل جواد صالح، ويضم الإيراني محمد رضا رجبلو مدرباً للمنتخب الوطني، وهيثم رعد غالب ميكانيكياً، وخمسة لاعبين هم، محمد علي حمه، ووهبي سليمان عبد الله، وسليمان محمد سليمان، ومرتضى حيدر أياد، وحسين إيهاب عبد الخضر.

وأضاف حميد، أن "طواف الشارقة الدولي يعد من أهم الطوافات التي تقام على مستوى العالم، إذ من المؤمل أن تشارك في تلك المنافسات تسعة منتخبات، فضلاً عن أكثر من خمسة عشر فريقاً، ويمثل تلك الفرق مجموعة من أفضل المحترفين على مستوى العالم".

وتابع حميد: "سيكون مستوى المنافسة في الطواف عالٍ، وسيسعى منتخب العراق إلى تقديم أفضل المستويات على أمل تحقيق نتائج إيجابية في أولى الاستحقاقات الخارجية التي تنتظرنا في العام الحالي".