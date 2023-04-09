منتخب العراق للدراجات "اليدوية" يباشر بمعسكر تدريبي استعداداً لبطولة العالم

شفق نيوز/ باشر المنتخب العراقي للدراجات اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة، يوم الأحد، بمعسكر تدريبي استعداداً لبطولة العالم التي ستقام في بلجيكا مطلع الشهر المقبل.

وقال رئيس لجنة الدراجات اليدوية ناظم سدخان، لوكالة شفق نيوز، ان "العراق سيشارك في بطولة العالم المقبلة بعد حصوله على بطاقة التأهل لتحقيقه نتائج جيدة خلال مشاركاته في بطولات استراليا وايطاليا ولبنان".

واضاف ان "المنتخب العراقي بدأ معسكره التدريبي في بغداد استعدادا لبطولة العالم في بلجيكا"، مبينا أن "المعسكر يستمر لغاية 21 من هذا الشهر بعدها يتوجه الى السليمانية لاقامة معسكر تدريبي اخر هناك يبدأ يوم 22 من الشهر الجاري ويستمر لعشرة أيام ليتوجه بعدها مباشرة الى بلجيكا".

وأوضح سدخان، ان "منتخب العراق للدراجات اليدوية لذوي الاحتياجات الخاصة سيشارك في بطولة العالم بأربعة لاعبين ولاعبات، والكادر التدريبي سيتوصل الى التسمية النهائية للمنتخب بعد معسكر السليمانية في ضوء النتائج التي يحققها اللاعبون واللاعبات خلال معسكري بغداد والسليمانية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت تحمّل نفقات الإعداد والمشاركة العالمية وتهيئة التجهيزات والمعدات الخاصة للمنتخب العراقي استعدادا لبطولة العالم المقبلة.