منتخب العراق للتنس يغادر إلى ماليزيا للمشاركة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب الوطني العراقي للتنس لفئة دون 16 سنة (بنين) العاصمة بغداد، متوجهاً إلى ماليزيا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام في مدينة كوتشينغ خلال الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العگيلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 17 آذار/مارس الجاري، وسط منافسة قوية مع أبرز لاعبي القارة الآسيوية الذين يسعون لحجز مقاعدهم في النهائيات العالمية".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيشارك بثلاثة لاعبين تم اختيارهم بناءً على نتائجهم المتقدمة في البطولات المحلية، وهم فيصل خالد، مزن هيمن، وداهين زرادشت، تحت قيادة المدرب معاذ عصام".

وأشار العگيلي، إلى أن "البطولة تمثل فرصة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين العراقيين وإبراز قدراتهم على الساحة الدولية"، متمنياً "تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة التنس في العراق".