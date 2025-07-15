منتخب العراق للتنس يختتم معسكره في ماليزيا استعداداً لمواجهة قيرغيزستان

شفق نيوز- بغداد

اختتم منتخب العراق للتنس، اليوم الثلاثاء، معسكره التدريبي الذي أقيم له في ماليزيا بإجراء آخر وحدة تدريبية صباحية، استعداداً لتصفيات كأس ديفيز التي تنطلق غداً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المنظمة للبطولة أجرت اليوم قرعة المباريات التي ستحتضنها ماليزيا، والتي أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين".

وضمت المجموعين، وفقاً للعگيلي، المجموعة “A” منتخبات ماليزيا صاحب الضيافة، والعراق، وقيرغيزستان، والنيبال، بينما ضمت المجموعة “B” منتخبات الباسيفيك أوشينيا، والكويت، وقطر، والفلبين.

وأضاف أن العراق سيخوض غداً أولى مواجهاته أمام منتخب قيرغيزستان، الذي يُعد من فرق آسيا الجيدة، معبرا عن أمله أن يحقق اللاعبون نتائج جيدة في البطولة.

يُذكر أن المنتخب العراقي دخل معسكراً تدريبياً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، قبل توجهه إلى ماليزيا للمشاركة في التصفيات.