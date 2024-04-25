منتخب العراق للتنس يتفوق على نظيره الكويتي في غرب آسيا

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لفئة 12 سنة للتنس من تحقيق ثلاثة انتصارات في بطولة غرب اسيا الجارية احداثها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس.

وتمكن لاعب المنتخب العراقي فيصل طلال من تحقيق الفوز على نظيره الكويتي في منافسات الفردي.

كما فاز لاعب المنتخب العراقي حسن علي على نظيره الكويتي بمنافسات الفردي ايضاً.

وتفوق منتخب العراق المؤلف من اللاعبين احمد محي ، وفيصل طلال في منافسات الزوجي بعد تفوقهما على اللاعبين الكويتيين في مباراة اليوم .

لتكون النتيجة النهائية لصالح منتخب العراق 3-0 .

وكان المنتخب العراقي فاز على نظيره الاردني في منافسات يوم أمس للبطولة ذاتها .