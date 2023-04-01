منتخب العراق للتجذيف يعسكر في إسبانيا استعداداً لبطولة العالم

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للتجذيف، يوم السبت، عن مشاركة المنتخب الوطني، في بطولة العالم للتجذبف، التي من المقرر إقامتها في كرواتيا خلال شهر آيار المقبل.

وقال رئيس الاتحاد، عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد اتفق مع نظيره الإسباني على إقامة معسكر تدريبي لثلاثة لاعبين مصنفين في المنتخب العراقي وهم (محمد رياض) و(عز الدين عبد السلام) و(بكر شهاب)".

وأضاف خلف، أن "المعسكر سيستمر لغاية انطلاق البطولة المقرر إقامتها في كرواتيا في الخامس من شهر آيار المقبل، بمشاركة واسعة لمنتخبات العالم للعبة".

وأوضح أن "المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا في الرابع من الشهر الحالي، للبدء في معسكره الذي يستمر قرابة الشهر"، لافتاً إلى أن "البيئة هناك صالحة لإعداد المنتخب كما أن الأجواء متشابهة بين إسبانيا وكرواتيا".

وتأهل اللاعب (محمد رياض) في فعالية الفردي خفيف الوزن للنهائيات.

وكان الاتحاد العراقي للتجذيف، قد أقام بطولة العراق في بغداد، تأهل من خلالها اللاعبان (عز الدين عبد السلام) و(محمد رياض) في فعالية الزوجي خفيف الوزن للنهائيات.