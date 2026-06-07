منتخب العراق للتجديف يحرز برونزية آسيا الشاطئية في تايلاند

شفق نيوز- بانكوك

أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأحد، إحراز لاعبي المنتخب العراقي للتجديف، أحمد إبراهيم، ومحمد كريم، الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الشاطئية الجارية منافساتها حالياً في تايلاند، وذلك ضمن فعالية "الزوجي للمتقدمين" التي شهدت منافسة قوية بمشاركة 18 دولة.

وذكرت الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ثنائي المنتخب العراقي قدّما أداءً كبيراً ومميزاً في البطولة الآسيوية، التي حظيت بمستويات فنية عالية نظراً لمشاركة أبرز أبطال اللعبة على المستوى القاري.

وتُعد البطولة الآسيوية واحدة من أقوى البطولات نظراً لحجم المشاركة ونوعية المنافسين، ويعكس الإنجاز القاري مدى تطور رياضة التجديف العراقية وقدرتها على مقارعة المنتخبات القارية.

وأشار البيان إلى أن مشاركة الاتحاد العراقي للتجديف في هذه البطولة تهدف إلى تعزيز التواجد العراقي في المحافل القارية ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، لا سيما وأن البطلين (إبراهيم وكريم) كانا قد حققا العام الماضي إنجازاً لافتاً في البطولة الآسيوية السابقة.