منتخب العراق للتايكواندو يصل الإمارات وأمانة بغداد يتألق في بطولة الفجيرة

شفق نيوز- بغداد

وصل المنتخب العراقي للتايكواندو الى دولة الامارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في بطولة كأس العرب السادسة التي تستضيفها امارة الفجيرة الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد محمود عباس لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب العراق للتايكواندو سيشارك في منافسات البطولة بفئتي المتقدمين والشباب نساء ورجال".

واضاف أن "المشاركة تأتي بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة".

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الاتحاد أن "نادي أمانة بغداد للتايكواندو حقق انجازاً مميزا في مشاركته ببطولة الفجيرة الدولية".

واشار الى ان "النادي حقق نتائج مشرفة على مستوى الاندية المشاركة والتي كانت كما يلي: الميدالية الذهبية للاعب ليث طالب، والميدالية الفضية للاعب غزوان مروان، والميدالية البرونزية للاعب رؤيم نور، وبرونزية اخرى للاعب احمد اسعد".