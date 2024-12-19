منتخب العراق للتايكواندو يشارك في بطولتين دوليتين العام المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، يوم الخميس، عن المشاركة في بطولتي العرب، والفجيرة بدولة الإمارات العام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد محمود عباس، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيشارك في بطولة كأس العرب، والفجيرة الدوليتين في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع شباط المقبل.

وأضاف أن بطولة العرب تبدأ أولاً ثم تعقبها مباشرة بطولة الفجيرة وستنحصر منافسات البطولتين ما بين المدة من السابع إلى 13 من شهر شباط/ فبراير من العام المقبل.

وأشار إلى أن الاتحاد العراقي أقام بطولة الأندية العراقية وتم اختيار أصحاب المراكز الأولى لتمثيل المنتخب العراقي في البطولتين، والاتحاد سيجهز المنتخب بمعسكرات تدريبية استعداداً للمشاركتين.