منتخب العراق للبيسبول يتصدر مجموعته في بطولة آسيا بعد فوزين هامين

شفق نيوز/ حقق منتخب شباب وشابات العراق للخماسي المختلط للبيسبول فوزين هامين في افتتاح بطولة آسيا المقامة حالياً في الصين تايبيه، والمؤهلة إلى كأس العالم في المكسيك 2025 وأولمبياد الشباب في داكار 2026، بمشاركة سبعة منتخبات قارية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للبيسبول، علي البلداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا حقق الفوز في مباراته الأولى على هونغ كونغ بنتيجة 2-1 قبل أن يتفوق على تايلاند 2- 0 ليتصدر مجموعته".

وأشار البلداوي إلى أن "منتخبنا يواصل المشاركة القارية بنجاح كبير،" مبيناً أن "الفوز على تايلاند وهونغ كونغ يمنحنا دفعة معنوية كبيرة لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب القاري".

وأضاف البلداوي، أن "منتخبنا المشارك في بطولة آسيا، يمتلك الطموح والقدرة على المنافسة لتحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم وأولمبياد الشباب".

وبحسب البيان، أشاد رئيس الاتحاد بالدعم المتواصل من قبل رئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، وأعضاء المكتب التنفيذي، مطالباً في الوقت نفسه منتخبنا بمواصلة النجاح في البطولة من أجل المنافسة بقوة على تحقيق مركز يليق بمكانة العراق الرياضية.

يذكر أن أول ثلاثة منتخبات المشاركة في بطولة آسيا، ستتأهل الى نهائيات كأس العالم في المكسيك وأولمبياد داكار للشباب والشابات.