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منتخب العراق لكرة اليد يعسكر في مصر استعدادا للتضامن الاسلامي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-28T12:02:02+0000
منتخب العراق لكرة اليد يعسكر في مصر استعدادا للتضامن الاسلامي

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي لكرة اليد اليوم الثلاثاء، متوجها إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي والتي ستقام في مدينة قونيا التركية شهر آب المقبل.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز سيخوض منتخبنا الوطني خلال المعسكر عدد من المباريات مع الأندية والمنتخبات المصرية للاحتكاك وتطوير المستوى.

واضاف ان المعسكر التدريبي في مصر يستمر المعسكر لغاية التاسع من شهر تموز المقبل. 

وأشار الى ان الوفد يتألف من ياسر وجيه أمين السر رئيسا للوفد والكادر التدريبي المؤلف من شريف مؤمن مدرب المنتخب وصلاح راجي مدرب مساعد وكاظم ناصر مدرباً للحراس، واللاعبين حسين علي حمزه وميثم عوده وجاسم غصاب وماجد عبد الرضا وأحمد مالك ومنتظر قاسم واحمد مكي وعلي عبد الرضا وبدر الدين حمودي وعلي طارق وأحمد طارق ووائل حافظ ومصطفى بكري والأمير علي ورامي علي وسجاد حمودي ناصر وزين العابدين محمد.

وكان في توديع المنتخب بمطار بغداد  محمد الأعرجي رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد.

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