منتخب العراق لكرة اليد يستعد لكأس العالم في الدوحة

شفق نيوز– بغداد

غادر المنتخب العراقي لكرة اليد، اليوم الجمعة، العاصمة بغداد متوجّهاً الى إلعاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر لمدة أسبوع.

وقال رئيس اتحاد كرة اليد أحمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر يأتي ضمن إطار التحضيرات استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 المؤهلة إلى كأس العالم 2027".

وأوضح رياض، أن "المعسكر يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب القطري الأول، الذي يستعد بدوره للمشاركة في البطولة القارية ذاتها"، مؤكداً أن "هذه المواجهات ستسهم في رفع جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، ومنح الجهاز الفني فرصة لتقييم مستوى الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية".

ويأتي المعسكر استكمالاً لسلسلة التحضيرات التي بدأها المنتخب في الفترة القليلة الماضية، حيث أقام معسكراً تدريبياً داخلياً في محافظة النجف الأشرف مطلع الشهر الجاري، وفقاً لرئيس الاتحاد الذي أشار إلى أن "الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتوفير أفضل ظروف الإعداد من أجل تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات الآسيوية المقبلة".