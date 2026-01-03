منتخب العراق لكرة اليد يخسر ودياً أمام الإمارات

شفق نيوز- مسقط

خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، مساء السبت، أمام نظيره الإماراتي في أولى مباراته الودية التي استهل بها مشاركته في البطولة الدولية الودية الجارية في سلطنة عمان.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بنتيجة 26-25 لصالح الإمارات، بعد منافسة قوية بين المنتخبين حسمها الإماراتيون بفارق هدف واحد.

وجرت المباراة مساء اليوم السبت في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وتُقام البطولة في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، والتي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 15 الى 29 من كانون الثاني/ يناير الجاري والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم والتي ستُقام في ألمانيا خلال العام 2027.

ويشارك المنتخب العراقي في بطولة آسيا ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات البحرين والصين والأردن.