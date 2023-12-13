منتخب العراق لكرة اليد يخسر امام البحرين في مباراة ودية استعدادا لبطولة اسيا

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة اليد، أمام نظيره البحريني ودياً، اليوم الأربعاء، بنتيجة 34-27 هدف، فيما سيعاود لقاء المنتخب البحريني بعد غد الجمعة، ضمن معسكره التدريبي الذي يقام في المنامة للمدة من 12-16 من الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة احمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر القصير الذي أقيم للمنتخب في البحرين يأتي ضمن التحضيرات لبطولة آسيا الـ(21) المقررة إقامتها في المنامة للفترة من الحادي عشر ولغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل والمؤهلة إلى بطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج (2025)".

واضاف ان "منتخب العراق سيلاقي في المواجهة الثانية منتخب البحرين بعد غد الجمعة الموافق 15 من الشهر الحالي".

واشار الى ان منتخب العراق لكرة اليد وصل أمس الثلاثاء الى البحرين للدخول في معسكر تدريبي للفترة من (12-16) من الشهر الحالي ضمن تحضيراته لبطولة آسيا الـ(21) المقررة إقامتها في المنامة.

يذكر أن قرعة نهائيات آسيا أسفرت عن وقوع المنتخبين العراقي والسعودي في المجموعة الثالثة برفقة الهند واليابان.

وتألفت قائمة المنتخب العراقي من اللاعبين، احمد مكي ومنتظر قاسم وزين العابدين محمد وبدر الدين حمودي ووائل حافظ والامير علي وماجد عبد الرضا وأحمد طارق ومصطفى بكري وجاسم غصاب محمد وعلي عبد الرضا ومحمد علي ومصطفى محمد ومجتبى باسم وسجاد طالب وعلي عبد الكريم وأحمد خالد عدنان وأشرف مؤيد وأحمد مالك.

ووصل منتخب العراق لكرة اليد امس الثلاثاء البحرين للدخول في معسكر تدريبي للفترة من (12-16) من الشهر الحالي ضمن تحضيراته لبطولة آسيا الـ(21) المقررة إقامتها في المنامة للفترة من الحادي عشر ولغاية الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل والمؤهلة إلى بطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويج (2025).