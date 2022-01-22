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منتخب العراق لكرة اليد يحرج نظيره الايراني ويخسر امامه في الدقائق الاخيرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-22T11:33:17+0000
منتخب العراق لكرة اليد يحرج نظيره الايراني ويخسر امامه في الدقائق الاخيرة

شفق نيوز/ خسر المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد أمام المنتخب الإيراني، يوم السبت، بنتيجة 25-28، وذلك في أولى مباريات الدور الرئيسي لبطولة آسيا.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد محمد الاعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن منتخبنا خسر بعد أن قدم مباراة كبيرة احرج خلالها الفريق الإيراني الذي واجه صعوبة في حسم المباراة بالدقائق الأخيرة.

وأضاف الاعرجي، أن المنتخب العراقي سيخوض ثاني مبارياته عصر يوم الاثنين المقبل امام المنتخب البحريني لكرة اليد .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية بدورتها الـ 20 لكرة اليد اصدرت جدول مباريات الدور الرئيسي للبطولة،

حيث وضع المنتخب الوطني العراقي ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات (العراق وإيران والبحرين والكويت).

 وكان جدول المباريات كما يلي:   

1-  العراق  ×  إيران  (2022-1-22 السبت) الساعة 12 ظهراً

2-  العراق × البحرين  (2022-1-24 الاثنين) الساعة 4 عصراً

3- العراق × الكويت  (2022-1-26 الأربعاء) الساعة 12 ظهراً.

 

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