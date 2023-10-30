منتخب العراق لكرة اليد يتغلب على نظيره العماني في مباراة ودية

شفق نيوز/ استهل المنتخب العراقي لكرة اليد اولى مبارياته ضمن معسكره المقام بسلطنة عُمان بالفوز على الوطني العماني بنتيجة 28-27 هدفا.

وقال أحمد رياض رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبنا الوطني واجه مساء اليوم المنتخب العماني وقدم مستوى جيد عكس خلالها صورة طيبة عن يد العراق"، مبينا ان "المباراة تعد استعدادية وتجريبية تكشف لمدرب منتخبنا المصري شريف مؤمن نقاط قوة وضعف المنتخب".

وبين ان "لقاءنا مع عمان تعد اولى المباريات التجريبية ضمن معسكر المنتخب التدريبي المقام في سلطنة عمان استعدادا للمشاركة في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2024"، موضحا أن "ثلاث مباريات تجريبية أخرى سيخوضها المنتخب خلال اقامته في عمان".

واشار الى ان "منتخبنا الوطني يسعى للظهور بصورة جيدة وتحقيق نتائج طيبة تؤهلنا لمراكز متقدمة في الاستحقاق الآسيوي المقبل".