منتخب العراق لكرة القدم لفاقدي الأطراف يحرز المركز الثالث ببطولة آسيا

شفق نيوز/ فاز منتخب العراق لكرة القدم على نظيره البنغلاديشي بنتيجة 4-0، يوم الأربعاء، في بطولة آسيا لفاقدي الأطراف.

وبفوز منتخب العراق هذا اليوم يكون قد أحرز المركز الثالث في بطولة آسيا لكرة قدم فاقدي الأطراف.

وكان المنتخب العراقي قد خسر أمام نظيره الإندونيسي بنتيجة 1-2، وأمام المنتخب الأوزبكي 0-3.

وفاز المنتخب العراقي في المباراة الأولى على بنغلاديش بنتيجة 6-0، كما فاز على منتخب النيبال بنتيجة كبيرة 18-0.