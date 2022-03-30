منتخب العراق لكرة الصالات يواصل الإعداد للتصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ عقدَ مدرب المُنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات، محمد ناظم الشريعة، اجتماعاً ضمَ الجهازَ الفني المُساعد واللاعبين لمناقشةِ المباراة الوديّة الثانية التي خاضها المنتخبُ مع لبنان، فضلاً عن دراسةِ طريقة لعب المُنتخبات التي سيلاعبها في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لكأس آسيا.

ويواصل لاعبو المنتخب الوطني لكرةِ الصالات تدريباتهم المكثفة في قاعةِ نادي اتّحاد كلباء بمدينةِ الفجيرة الإماراتيّة استعدادًا للمشاركةِ في التصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لكأس آسيا خلال الفترة من 5 ولغاية 7 من شهر نيسان المقبل، حيث أوقعت القرعةُ العراق ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبي البحرين والإمارات، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية وعمان وفلسطين ولبنان.