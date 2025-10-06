منتخب العراق لكرة الصالات يواصل استعداداته لتصفيات آسيا بمعسكر لبنان

شفق نيوز- بغداد

يواصل المنتخب الوطني لكرةِ الصالات، تدريباتهُ المُكثفة في قاعةِ نادي الجيش بالعاصمةِ بغداد، وذلك ضمن تحضيراتهِ للمُشاركةِ في تصفياتِ كأس آسيا 2025 التي ستنطلقُ منافساتها في 18 من الشهر الحالي.

وشهدت الوحدةُ التدريبيّةُ صباح اليوم الاثنين، التي أُجريت بقيادةِ المدربِ البرازيليّ جواو كارلوس بوربوسا، تركيزاً عالياً على الجوانبِ التكتيكيّة والبدنيّة، بالإضافةِ إلى تطبيقِ عددٍ من الجملِ الفنيّة وسط أجواءٍ حماسيةٍ، والتزامٍ كبيرٍ من اللاعبين الذين يسعون لتقديمِ مستوياتٍ مشرّفةٍ في التصفياتِ المُقبلة.

ومن المُقررِ أن يدخلَ المنتخبُ الوطنيُّ معسكراً تدريبياً خارجياً في لبنان خلال هذا الأسبوع، يتضمن مبارياتٍ وديةً، وأخرى تجريبيّة، لرفعِ مستوى الانسجام والجاهزيّة قبل التوجّهِ إلى المملكة العربية السعودية لخوضِ غمارِ التصفيات.

ويشارك منتخبُ العراق في المجموعةِ الرابعة إلى جانبِ منتخبات: (السعودية، وهي البلد المضيف، الصين تايبيه وباكستان).

ويأمل الجهازُ الفنيُّ أن يكون المعسكرُ الخارجيُّ محطةَ إعدادٍ قوية تسهمُ في الوصولِ إلى الجاهزيةِ الكاملةِ قبل انطلاقِ التصفيات، إذ يطمح المنتخبُ إلى حجزِ بطاقةِ التأهل إلى نهائياتِ كأس آسيا، ومواصلة حضوره القاريّ المُميز.