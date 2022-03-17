منتخب العراق لكرة الصالات يلاعب السعودية وعُمان ودياً تحضيراً لكأس آسيا

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن سعيه لتأمين مباراتين للمنتخبِ الوطني لكرة الصالات أمام السعودية وسلطنة عمان في الامارات قبل الشروع في منافسات تصفيات آسيا، وفيما بيّن أن لجنة كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد ناقشت مع مدرب المنتخب لمناقشة معسكر المنتخب ومشاركاته القارية، وصف لاعبون من المنتخب معسكرهم التدريبي الحالي في ايران بأنه "مثالي".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات شرعَ بمعسكره التدريبي في مجمعِ آزادي الأولمبيّ بالعاصمةِ الإيرانية طهران تحضيراً للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا التي تضيفها الإمارات الشهر المقبل، واشتملت التدريباتُ التي أقيمت في قاعةِ الاتحاد الإيراني لكرةِ القدم على تمارين اللياقة البدنيّة في قاعة الرشاقة والحديد وكذلك المسبح".

وأضاف الاتحاد أن "رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئية في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، علي عبد الحسين، والمدير الإداري للمُنتخب علي عيسى، عقدا إجتماعاً مُوسعاً مع المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة وجهازه المساعد للتباحثِ بشأن المسيرةِ المقبلة للمنتخبِ الوطني ومعسكره التدريبي المقبل في لبنان والمشاركة القارية في الإمارات، والاتفاق على جملةٍ من الأمور التي تخص وطني الصالات ونوعية التدريباتِ والمباريات التجريبيّة التي ستشهدها الأيام المقبلة".

نقل البيان عن المدير الإداري للمنتخب، علي عيسى قوله إن "جميع الأمور الإدارية الخاصة بمعسكرِ إيران تم إكمالها قبيل موعد السفر من تهيئةِ سكن الوفد والصالات الخاصة بالتدريباتِ وإكمال متطلبات معسكر لبنان وتسجيل اللاعبين في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا التي تضيفها الامارات الشهر المقبل".

وأضاف عبد الحسين إن "المُباحثات جاريةٌ لتأمين مباراتين للمنتخبِ الوطني أمام السعودية وسلطنة عمان في الامارات، وقد وصلت الاتفاقاتُ الى مراحلها النهائية، وستكون هاتان المباراتان ذواتا فائدة فنية كبيرة قبيل الدخولِ في منافسات تصفيات آسيا".

من جهته، نقل البيان عن لاعب المنتخب الوطني لكرة الصالات، مصطفى بجاي قوله إن "المعسكر التدريبي انطلقَ في العاصمة طهران والذي يستمر لفترة أسبوعٍ كامل ويتضمن إجراءَ وحدات تدريبيةً مكثفة صباحية ومسائية، الى جانبِ خوض مباراتين تجريبيتين، بعد أن تم نقل المعسكر للعاصمة طهران من مدينة شيراز الإيرانية".

وأضاف بجاي أن "الهدف من المعسكر التدريبي الارتقاء بواقع اللاعبين بدنياً، والتعرف على خططِ وبرنامج الجهاز الفني الجديد الى جانب اعتماد الخطط والطريقة التي سيتم اتباعها في المباريات الرسميّة من خلال المبارياتِ التجريبية التي سيتم خوضها في إيران ولبنان والامارات"، مبيناً أن "أجواء المعسكر مثاليةٌ وروحية اللاعبين بأعلى مستوياتها والتفاؤل يعمّ الجميع، وهو ما سيقودنا للنجاحِ والتميز الذي نسعى إليه".