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منتخب العراق لكرة الصالات يشد الرحال إلى الإمارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-11T14:38:03+0000
منتخب العراق لكرة الصالات يشد الرحال إلى الإمارات

شفق نيوز/ يشد المنتخب العراقي لكرة الصالات الرحال، اليوم الثلاثاء، متوجها الى دولة الامارات العربية للدخول في معسكر تدريبي.

وذكر اتحاد الصالات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المعسكر التدريبي يتضمن خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الامارات وفيتنام استعداداً لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم أمام المنتخب التايلاندي والتي تنطلق في العشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأضاف البيان أن الجهاز الفني يأمل من المعسكر التدريبي التركيز على الجوانب البدنية والفنية والخططية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين والتأقلم مع طبيعة الأجواء المحيطة، قبل خوض مباريات الذهاب والإياب أمام منتخب تايلند.

وكان المنتخب العراقي قد بدأ رحلة إعداد، تضمنت إقامة معسكر تدريبي داخلي في مدينة النجف الاشرف، عمل الملاك التدريبي فيه على رفع وتيرة التحضيرات الفنية التي من شأنها أن ترتقي بأداء اللاعبين نحو تحقيق الفوز على تايلند، وخطف بطاقة التأهل الى كأس العالم.

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