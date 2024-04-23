منتخب العراق لكرة الصالات يرتدي الأبيض أمام تايلاند في كأس آسيا

شفق نيوز/ عقدَ، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمةِ التايلاندية بانكوك، المؤتمرُ الفنيّ لمباراة منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات أمامَ نظيره المنتخب التايلاندي.

وتقام المباراة يوم غد الأربعاء عند الساعةِ الثانية ظهراً بتوقيت بغداد (السادسة مساءً بتوقيت بانكوك)، ضمن مبارياتِ الدور ربع النهائي لبُطولةِ نهائياتِ كأس آسيا.

وحضر المؤتمر الفنيّ، كل من مديرُ المنتخب علي عيسى، ومدير التجهيزات طالب حسين.

وسيرتدي منتخبنا الوطنيّ الزي الأبيض الكامل وحارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ التايلاندي اللون الأزرق الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر.