منتخب العراق لكرة الصالات يخسر أمام المغرب بخماسية "ودياً"

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للسيدات أمام نظيره المغربي بنتيجة 5-1 في مباراة ودية جرت مساء يوم الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، وذلك استعدادًا للتصفيات الآسيوية التي ستُجرى في الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني 2025.

وقالت عضوة الاتحاد رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب لوكالة شفق نيوز؛ إن "المباراة أمام المنتخب المغربي تأتي ضمن أيام التوقف الدولي 'الفيفا دي، مما يعني أنها ستدخل ضمن التصنيف الدولي"، مشيرة إلى أنه تم تكليف طاقم تحكيم دولي لإدارة المباراة.

وأضافت أنه تم وضع برنامج يتضمن معسكرين آخرين للمنتخب استعدادًا للتصفيات الآسيوية، ومن المتوقع أن يكونا في إيران والكويت.

وتشارك في التصفيات 19 منتخباً، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات: تضم المجموعة الأولى منتخبات تايلاند (المضيفة)، لبنان، البحرين، فلسطين والعراق. بينما تضم المجموعة الثانية إندونيسيا (المضيفة)، هونغ كونغ الصين، باكستان، الهند وقرغيزستان. كما تضم المجموعة الثالثة أوزبكستان (المضيفة) إلى جانب منتخبات تركمانستان، أستراليا، الفلبين وكويت. أما المجموعة الرابعة فتتكون من منتخبات فيتنام، الصين تايبيه، ماكاو وميانمار (المضيفة).