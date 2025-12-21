منتخب العراق لكرة الصالات يختتم معسكر بيروت بفوز على لبنان

شفق نيوز- بيروت

اختتم منتخبُ العراق لكرة الصالات معسكره التدريبي في العاصمة بيروت بتحقيقه الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة (2–1)، في المباراةِ الودية الثانية التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن إطار تحضيراته لنهائياتِ كأس آسيا.

وتمكن حسين شاكر وعباس هادي من تسجيل هدفي المنتخب، في مباراة قدّم فيها اللاعبون مستوى فنياً جيداً، وفرضوا أفضليتهم من خلال العديد من الهجمات على مرمى المنتخب اللبناني في أكثر من مناسبة، لولا تألق حارس مرمى لبنان الذي تصدى لعددٍ من الكرات الخطرة.

وتُعد هذه المواجهة الودية الثانية لمنتخب العراق ضمن برنامج الإعداد، إذ انتهى اللقاء الودي الأول بالتعادل بهدفين لكل منتخب، وتأتي المباراتان ضمن الاستعداد للاستحقاق القاري المقبل.

وبهذا الفوز، يختتم المنتخب الوطني لكرة الصالات معسكره في بيروت بصورة إيجابية، مؤكداً حضوره القوي وطموحه الكبير في تقديم مستويات مميزة خلال نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات التي ستقام في إندونيسيا الشهر المقبل.