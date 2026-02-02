منتخب العراق لكرة الصالات يختتم تحضيراته لمواجهة تايلاند

شفق نيوز- بغداد

اختتم المنتخب العراقي لكرة الصالات، اليوم الاثنين، تحضيراته النهائية لمواجهة منتخب تايلاند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2026 المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي جواو كارلوس باربوسا على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء.

وعلى هامش الاستعدادات، عُقد المؤتمر التنسيقي في صالة إندونيسيا أرينا، حيث تقرر أن يظهر منتخبنا الوطني بالطقم الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق، على أن يخوض منتخب تايلاند المباراة باللون الأزرق الداكن، في اللقاء الذي يقام يوم غدٍ الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي.