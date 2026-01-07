منتخب العراق لكرة الصالات يتوجه الى الكويت برا لمواجهة منتخبها مرتين ودياً

شفق نيوز - بغداد

غادر فجر، اليوم الأحد، وفد المنتخب العراقي لكرة الصالات متوجها الى دولة الكويت لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبِ الكويتي استعداداً للبطولة الاسيوية المقبلة.

وقال رئيس الوفد فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، ان الوفد العراقي توجه الى الكويت برا عبر منفذ سفوان استعدادا لخوض مواجهتين وديتين امام نظيره الكويتي يومي 9 و11 من الشهر الحالي ضمن إطار التحضيرات لنهائيات كأس آسيا.

واضاف ان المنتخب يستعد بقيادة المدرب البرازيلي جواو كارلوس باربوسا، عبر برنامج خوض المباريات الودية المقبلة ضمن اطار التحضيرات المكثفة لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات، التي ستقام في اندونيسيا نهاية الشهر الجاري.

وأكد بحر العلوم، على ضرورة الالتزام بتوجيهات الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي جواو كارلوس باربوسا، والعمل بروح عالية، وانضباط تكتيكي، من أجل تحقيق اقصى استفادة فنية من سلسلة المباريات الودية أمام منتخب الكويت بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية، والوصول الى أفضل تحضير ممكن قبل خوض منافساتِ البطولة.

واستدعى المدرب باربوسا اللاعبين وهم: حسين أحمد، عمر سبتي، ليث محمد، إبراهيم أحمد، سالم فيصل، حيدر مجيد، طارق زياد، مهند عبد الهادي، حسين شاكر، غيث رياض، سالم كاظم، حيدر علي، فهد ميثاق، علي إياد، عباس هادي، هاني سعد، مصطفى إحسان، حارث سعد .