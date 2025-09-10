منتخب العراق لكرة الصالات يتعادل ودياً مع نظيره البحريني

شفق نيوز- بغداد

تعادل المنتخب العراقي لكرة الصالات، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره البحرينيّ بهدفين لكل منهما في مباراة ودية.

وجرت المباراة على صالة نادي الرفاع في العاصمة البحرينية المنامة، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، وانتهت بنتيجة 2-2، بحسب بيان من الاتحاد العراقي لكرة القدم ورد الوكالة شفق نيوز.

وتأتي هذا المباراة ضمن سلسلة المباريات التجريبية التي تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين، وتعزيز الانسجام الفني والتكتيكي داخل صفوف المنتخب.

وسيخوض المنتخب العراقي التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية البلد المضيف، والصين تايبيه، وباكستان.

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات قد تغلب في مباراته الودية الأولى على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التجريبية الأولى التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي في صالة نادي الرفاع بالعاصمة المنامة.