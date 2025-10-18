منتخب العراق لكرة الصالات يبدأ مشواره الاسيوي اليوم بمواجهة باكستان

شفق نيوز- بغداد

يستهل المنتخب العراقي لكرة الصالات مشواره الآسيوي، يوم السبت، بلقاء المنتخب الباكستاني ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.

وتقام المباراة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد في صالة الأمير نايف بمدينة الدمام السعودية.

وسيرتدي المنتخب العراقي الطقم الأبيض في لقاء اليوم وأيضاً في مباراته أمام منتخبِ الصين تايبيه، والمقررة يوم الاثنين المقبل، بينما سيرتدي الطقم الأخضر الكامل في مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، أمام المنتخب السعودي.

يشار إلى أن قرعة التصفيات، قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية ، والصين تايبيه، وباكستان.

ويتأهل الى نهائيات كأس آسيا 2026، المقررة مطلع العام المقبل في إندونيسيا، اصحاب المراكز الاولى من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

وكان منتخب كرة صالات العراق انهى معسكره التدريبي في العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء الماضي ووصل الخميس الى مدينة الدمام السعودية لخوض تصفيات آسيا لكرة الصالات.